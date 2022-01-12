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Доллар стремительно рвется вверх: почему НБУ сдерживает ослабление гривни

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 17:31
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 января
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 13 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    12.0113.01Смена
    1 доллар США27,50 грн 27,70 грн +0,20
    1 евро31,17 грн 31,47 грн +0,30

    По сравнению с курсом НБУ на среду, 12 января, доллар подорожает на 20 копеек, а евро – на тридцать.

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    Что будет дальше?

    Как сообщает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, на рынке наблюдается явное преимущество покупателей над продавцами. Попытки НБУ сбить рост валютной интервенцией не принесло результата.

    Среди покупателей – нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых активов, в том числе выводят дивиденды. ОВГЗ все менее интересны для покупки из-за небольшой доходности, на фоне чего портфель нерезидентов с начала 2022 года снизился на более чем 3 млрд грн.

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    В целом инвесторы продолжают смотреть на выход в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что делает инвестиции в американский доллар выгоднее. Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается.

    Также рынок следит за геополитической ситуацией, ходом переговоров по деэскалации конфликта на востоке Украины и новостями по штамму "Омикрон", но пока не закладывает эти риски в свои движения.

    В ближайшее время курс будет целиться на отметку 27,75 гривни за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ попытается сдерживать ослабление гривни.

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    Первую неделю января доллар радовал тех, кто продавал валюту, и расстраивал тех, кто собирался ее покупать: курс рос как на дрожжах. В чем причина столь необычной активности, рассказали эксперты "Сегодня". В дальнейшем они тоже прогнозируют резкие скачки стоимости валюты.

    В общем в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 по всему миру.

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