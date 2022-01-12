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НБУ рассчитал новый курс валют: что будет с долларом 12 января

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 08:51
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро
Доллар никак не изменился в цене
Доллар никак не изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 12 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,50 грн;
  • 1 евро – 31,17 грн;
  • 1 злотый – 6,86 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 11 января, доллар никак не изменился в цене, евро вырос на 6 копеек. Курс злотого, также, на месте, а рубль поднялся на одну копейку.

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Что было с курсом на межбанке

  • 11 января доллар подорожал на 11 копеек в покупке и продаже. До завершения торгов он стоил 27,61/27,63 грн (покупка/продажа).
  • Евро вырос на 9 копеек в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 31,27/31,29 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

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Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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