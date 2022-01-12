Найважчий період для гривні. Чого чекати від долара найближчим часом

Експерт дав фінансовий прогноз на найближчий час для українців

Що буде з курсом найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Гривня минулого місяця продовжувала коригувати приріст, що спостерігався з кінця 2020 року і віддала вже більше половини від зміцнення з жовтня 2020 до ноябрь 2021 року.

Про це в ексклюзивному коментарі сьогодні розповів керівник EXANTЕ Україна Володимир Позній.

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За його словами, зима – найважчий час для цієї валюти, і нинішня стала винятком.

Крім зниження диференціала відсоткових ставок у гривнях та доларах, курс долара також штовхала вгору геополітика, загальне зниження попиту на ризикові активи та сировину, каже експерт.

"Поки що складно однозначно сказати, чи стане січень місяцем повернення попиту на гривню, чи вона зазнає нового імпульсу зниження, оскільки дуже багато залежить від дій та висловлювань політиків, як у Женеві та Києві, так і Вашингтоні", – зазначив Позній.

На думку аналітика, посилення ринкової турбулентності змусить розглядати зростання гривні минулого року як корекцію між двома імпульсами зниження – минулим та майбутнім.

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Але високі шанси, що вже в області 27,60-28,00 грн за долар сформується сталий попит.

Час дешевого долара скінчився?

Раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін розповів, що цього тижня гривня поступово почне зміцнюватися до 27,20-27,30 грн/долар.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, після Різдва якийсь час піде на "розгойдування" ринку, який зменшив активність під час свят.

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"Сьогодні" також писали, які фактори вплинуть на стабільність валютного ринку та розповідали, чому НБУ стримує ослаблення гривні.