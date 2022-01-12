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Самый тяжелый период для гривни. Чего ждать от доллара в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 18:52
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Эксперт дал финансовый прогноз на ближайшее время для украинцев
Что будет с курсом в ближайшее время
Что будет с курсом в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Гривня в прошедшем месяце продолжала корректировать прирост, наблюдавшийся с конца 2020 года и отдала уже более половины от укрепления с октября 2020 по ноябрь 2021.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал руководитель EXANTЕ Украина Владимир Позний.

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По его словам, зима – самое тяжелое время для этой валюты, и нынешняя не стала исключением.

Кроме снижения дифференциала процентных ставок в гривнах и долларах, курс доллара также толкала вверх геополитика, общее снижение спроса на рисковые активы и сырье, говорит эксперт.

"Пока сложно однозначно сказать, станет ли январь месяцем возвращения спроса на гривну, либо она испытает новый импульс снижения, так как очень многое зависит от действий и высказываний политиков, как в Женеве и Киеве, так и Вашингтоне", – отметил Позний.

По мнению аналитика, усиление рыночной турбулентности заставит рассматривать рост гривны в прошлом году как коррекцию между двумя импульсами снижения – прошлым и будущим.

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Но высоки шансы, что уже в области 27,60-28,00 грн за доллар сформируется устойчивый спрос.

Время дешевого доллара кончилось?

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что на этой неделе гривня постепенно начнет укрепляться до 27,20-27,30 грн/доллар.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, после Рождества некоторое время уйдет на "раскачку" рынка, который снизил активность во время праздников.

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"Сегодня" также писали, какие факторы повлияют на стабильность валютного рынка и рассказывали, почему НБУ сдерживает ослабление гривни.

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