Евро в Украине упал до минимума с ноября, доллар тестирует уровень 28 гривен

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 4 февраля

На четверг, 4 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.02 04.02 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,00 грн - 0,06 1 евро 33,79 грн 33,64 грн - 0,15

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По сравнению со значениями 3 февраля доллар подешевел на шесть копеек после того, как практически не изменился в цене в предыдущий банковский день. Вслед за достижением психологической отметки в 28 гривен на межбанке, официальный курс упал до этого уровня впервые с середины января.

За неделю – с 28 января по 4 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек.

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Курс евро продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела еще на 15 копеек после снижения курса на 21 копейку днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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