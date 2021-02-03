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Євро в Україні впав до мінімуму з листопада, долар тестує рівень 28 гривень

3 лютого, 16:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 4 лютого

На четвер, 4 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

03.0204.02Зміна
1 долар США28,06 грн28,00 грн - 0,06
1 євро33,79 грн33,64 грн - 0,15
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Порівняно зі значеннями 3 лютого долар подешевшав на шість копійок після того, як практично не змінився в ціні попереднього банківського дня. Слідом за досягненням психологічної позначки в 28 гривень на міжбанку, офіційний курс впав до цього рівня вперше з середини січня.

За тиждень – з 28 січня по 4 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 17 копійок.

В тренді
Долар припинив падати, євро став ще дешевшим: курс валют НБУ
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Курс євро продовжив рух вниз. Євровалюта подешевшала ще на 15 копійок після зниження курсу на 21 копійку днем раніше. Євро опустився ще нижче позначки в 34 гривні. Так дешево євро не коштував з кінця листопада 2020 року.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До речі, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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Джерело: Сьогодні

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