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Доллар на межбанке добрался до психологической отметки

3 февраля, 11:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня укрепляется на фоне повышенного предложения инвалюты

Доллар 3 февраля после снижения официального курса колеблется на межбанке в районе психологической отметки в 28 гривен. Пробить этот уровень продавцам валюты не позволила низкая активность нерезидентов на аукционе по продаже украинских госбумаг. В ближайшие дни курс, вероятно, останется около уровня 28 гривен.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также, по его словам, налоговые выплаты начала февраля способствуют продажам валюты экспортерами.

К 11:00 доллар, по данным портала Minfin, торговался на уровне 27,99 гривен в покупке и 28,01 гривни в продаже. Спрос был ниже предложения, что способствовало падению котировок.

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Напомним, ранее эксперты допускали, что доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни уже к концу февраля. Такой сценарий возможен, если нерезиденты вернутся к покупке гривневых гособлигаций.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о том, что заработать на долларах в этом году, скорее всего, не удастся.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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