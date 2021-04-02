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ЕБРР озвучил приоритеты в Украине: инвестиции вырастут до 1 млрд евро в год

2 апреля, 20:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Инвестиции в частный сектор составлять 75% объема, говорит Алан Пийу

Украина входит в ТОП-3 стран с максимальным присутствием Европейского банка реконструкции и развития, который имеет свою стратегию и приоритеты в сотрудничестве с Киевом.

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Об этом вице-президент ЕБРР Алан Пийу рассказал журналу НВ.

По его словам, в октябре 2020 акционеры банка одобрили новую среднесрочную стратегию на 2021−2025 годы, по которой инвестиции в частный сектор должны составлять 75% ежегодного объема новых операций банка, что является довольно высоким уровнем.

Кроме этого, говорит Алан Пийу, есть три важных приоритета, которые касаются Украины:

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  • зеленые проекты, до 2025го они должны составлять минимум половину всего того, чем занимается банк;
  • цифровизация;
  • упор на равенство экономических возможностей.

"Украина вместе с Турцией и Египтом — в тройке стран с максимальным присутствием ЕБРР. Мы не используем подход в духе "мы должны каждый год проинвестировать определенное количество денег". Мы ориентируемся на спрос как частного, так и госсектора. В Украине реально достичь показателя в 1 млрд евро инвестиций нашего банка в год (но на самом деле никаких ограничений нет) — именно такой цифры мы хотим достичь в 2021м", – подытожил вице-президент ЕБРР.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 22 марта президент Владимир Зеленский встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и назвал банк одним из стратегических финансовых партнеров Украины.

Также сообщалось, что "Укравтодор" первым в Украине начинает совместную с ЕБРР программу противодействия коррупции.

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инвестиции ЕБРР зеленая энергетика диджитализация Алан Пийу
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