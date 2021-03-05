"Укравтодор" и ЕБРР усилят сотрудничество в рамках "Большой стройки"

В "Укравтодоре" заявляют о том, что приоритетом на 2021 является привлечение финансирования с внешних рынков. Для этого агентство уже отрабатывает механизм создания акционерного общества в структуре "Укравтодора". Оно будет иметь возможность формировать капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций.

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Об этом на встрече с представителями ЕБРР заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Европейский банк реконструкции и развития на встрече представляли директор в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магелецкий.

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По мнению обеих сторон, партнерство с ЕБРР станет для украинских налогоплательщиков гарантией качества и прозрачности дорожных проектов.

"В 2020 году мы активно работали над расширением сотрудничества с международными партнерами. Впервые за последние 10 лет "Укравтодор" перевыполнил утвержденный в начале года правительственный план – в прошлом году суммарная стоимость воплощенных проектов МФО превысила 5,5 млрд грн. В этом году будем только наращивать темпы – и кроме развития дорожной сети, совместно с ЕБРР планируем ряд системных реформ в отрасли: от совершенствования закупочного процесса до учета в проектах современных требования по безопасности и экологии", – отметил глава "Укравтодора".

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В частности, Кубраков обратил внимание на возможности для кредитования областных государственных администраций.

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"Для нас важно, чтобы доступ к международным инвестициям получили ОГА, ведь местные дороги также нуждаются в масштабном обновлении. Сейчас мы обсуждаем с ЕБРР условия по ряду совместных инфраструктурных проектов в ряде областей", - подчеркнул он.

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Маттео Патроне отметил, что новый проект на общую сумму 450 млн евро для ЕБРР является приоритетным. Он предусматривает не только реконструкцию почти 300 км дороги М-05 Киев – Одесса и строительство северной объездной Львова в рамках программы "Большая стройка", но и проведение системных реформ в дорожной отрасли. В частности, по инициативе "Укравтодора" впервые в Украине будет проведен совместный с ЕБРР пилотный проект по противодействию и предотвращению коррупции.

Как сообщалось, по мнению экспертов Киевской школы экономики, строительство и ремонт дорог, проведенные в прошлом году по программе президента "Большая стройка", стали одним из факторов роста ключевых экономических показателей Украины.

Также, по данным GMK Center, "Большая стройка" оказалась главным драйвером строительной отрасли в 2020 году.

Напомним, по данным "Укравтодора", в 2020 году было восстановлено 4 056 км дорог государственного значения. Это самый высокий показатель за все время независимости Украины.

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