ЄБРР озвучив пріоритети в Україні: інвестиції зростуть до 1 млрд євро на рік

Україна входить до ТОП-3 країн з максимальною присутністю Європейського банку реконструкції та розвитку, який має свою стратегію і пріоритети у співпраці з Києвом.

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Про це віце-президент ЄБРР Алан Пійу розповів журналу НВ.

За його словами, в жовтні 2020 акціонери банку схвалили нову середньострокову стратегію на 2021-2025 роки, за якою інвестиції в приватний сектор мають становити 75% щорічного обсягу нових операцій банку, що є досить високим рівнем.

Окрім цього, каже Алан Пійу, є три важливи пріоритети, які стосуються України:

В тренді Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

зелені проекти, до 2025 - го вони мають становити мінімум половину всього того, чим займається банк;

го вони мають становити мінімум половину всього того, чим займається банк; цифровізація;

упор на рівність економічних можливостей.

"Україна разом з Туреччиною і Єгиптом – у трійці країн з максимальним присутністю ЄБРР. Ми не використовуємо підхід в дусі "ми повинні щороку проінвестувати певну кількість грошей". Ми орієнтуємося на попит як приватного, так і державного сектору. В Україні реально досягти показника в 1 млрд євро інвестицій нашого банку на рік (але насправді жодних обмежень нема) – саме такої цифри ми хочемо досягти 2021-го", – підсумував віце-президент ЄБРР.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 22 березня президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо і назвав банк одним зі стратегічних фінансових партнерів України.

Також повідомлялося, що "Укравтодор" першим в Україні починає спільну з ЄБРР програму протидії корупції.

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