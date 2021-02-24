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"Укравтодор" першим в Україні починає спільну з ЄБРР програму протидії корупції

24 лютого, 09:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кубраков розповів про подробиці співпраці

Уряд України підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку з протидії корупції (ЄБРР). Відповідно до документу, "Укравтодор" стане першою державною структурою, якій ЄБРР надасть допомогу в боротьбі з корупцією. Надалі ЄБРР планує поширити цю практику і на інші державні інституції.

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Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Понад тридцять фахівців будуть залучені в усі процеси дорожнього агентства, від етапів закупівель до прийняття доріг в експлуатацію. Буде сертифікований весь процес закупівель", – повідомив подробиці Кубраков.

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За словами очільника "Укравтодору", установа наразі співпрацює також з іншими міжнародними партнерами в питаннях протидії корупції. Зокрема, за донорської підтримки USAID уся тендерна документація переводиться в електронний формат, створюються відкриті реєстри асфальтобетонних заводів (АБЗ) і розробляється калькулятор розрахунку досвіду підрядників.

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На боротьбу з корупцією в "Укравтодорі" вплине також і лібералізація ціноутворення, яку в агентстві збираються провести найближчим часом.

"Це, наполягаю, для нас одна з головних речей, яка залишилася, з точки зору реформ", – сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости в Києві добудують в межах "Великого будівництва" і цим займеться "Укравтодор". А сам Кубраков анонсував початок будівництва окружної дороги в Києві.

Як відомо, в 2020 році "Укравтодор" в межах президентської програми "Велике будівництво" побудував і відремонтував рекордну кількість доріг – 4056 км. При цьому ремонт 1 км дороги коштуватиме державі дешевше на 4,5 млн грн, а якість робіт покращилася.

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корупція дороги ЄБРР Укравтодор Меморандум Олександр Кубраков

Джерело: Сьогодні

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