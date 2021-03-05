"Укравтодор" та ЄБРР посилять співпрацю в рамках "Великого будівництва"

В "Укравтодорі" заявляють про те, що пріоритетом на 2021 рік є залучення фінансування з зовнішніх ринків. Для цього агентство вже опрацьовує механізм створення акціонерного товариства у структурі "Укравтодору", яке матиме можливість формувати капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій.

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Про це на зустрічі з представниками ЄБРР наголосив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. Європейський банк реконструкції та розвитку на зустрічі представляли директор у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магелецький.

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На переконання обох сторін зустрічі, партнерство з ЄБРР стане для українських платників податків гарантією якості та прозорості дорожніх проєктів.

"У 2020 році ми активно працювали над розширенням співпраці з міжнародними партнерами. Вперше за останні 10 років Укравтодор перевиконав визначений на початку року урядовий план — минулого року сумарна вартість втілених проєктів МФО перевищила 5,5 млрд грн. Цього року будемо лише нарощувати темпи — і окрім розвитку дорожньої мережі, спільно з ЄБРР плануємо низку системних реформ у галузі: від вдосконалення закупівельного процесу до врахування у проєктах сучасних безпекових та екологічних вимог", – зазначив голова "Укравтодору".

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Зокрема, Кубраков звернув увагу на можливості для кредитування обласних державних адміністрацій.

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"Для нас важливо, щоб доступ до міжнародних інвестицій отримали ОДА, адже місцеві дороги також потребують масштабного оновлення. Наразі ми обговорюємо з ЄБРР умови щодо низки спільних інфраструктурних проєктів у низці областей", – підкреслив він.

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Маттео Патроне зазначив, що новий проєкт на загальну суму 450 млн євро для ЄБРР є пріоритетним. Він передбачає не лише реконструкцію майже 300 км дороги М-05 Київ — Одеса та будівництво Північної об’їзної Львова в рамках програми "Велике будівництво", але й проведення системних реформ у дорожній галузі. Зокрема, за ініціативою "Укравтодору" вперше в Україні буде проведено спільний з ЄБРР пілотний проєкт щодо протидії та запобігання корупції.

Як повідомлялося, на думку експертів Київської школи економіки, будівництво та ремонт доріг, проведені в минулому році за програмою президента "Велике будівництво", стали одним з факторів зростання ключових економічних показників України.

Також, за даними GMK Center, "Велике будівництво" виявилося головним драйвером будівельної галузі в 2020 році.

Нагадаємо, за даними "Укравтодору", в 2020 році було відновлено 4 056 км доріг державного значення. Це найвищий показник за весь час незалежності України.

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