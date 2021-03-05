"Укравтодор" та ЄБРР посилять співпрацю в рамках "Великого будівництва"

В "Укравтодорі" заявляють про те, що пріоритетом на 2021 рік є залучення фінансування з зовнішніх ринків. Для цього агентство вже опрацьовує механізм створення акціонерного товариства у структурі "Укравтодору", яке матиме можливість формувати капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій.
Про це на зустрічі з представниками ЄБРР наголосив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. Європейський банк реконструкції та розвитку на зустрічі представляли директор у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магелецький.
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На переконання обох сторін зустрічі, партнерство з ЄБРР стане для українських платників податків гарантією якості та прозорості дорожніх проєктів.
"У 2020 році ми активно працювали над розширенням співпраці з міжнародними партнерами. Вперше за останні 10 років Укравтодор перевиконав визначений на початку року урядовий план — минулого року сумарна вартість втілених проєктів МФО перевищила 5,5 млрд грн. Цього року будемо лише нарощувати темпи — і окрім розвитку дорожньої мережі, спільно з ЄБРР плануємо низку системних реформ у галузі: від вдосконалення закупівельного процесу до врахування у проєктах сучасних безпекових та екологічних вимог", – зазначив голова "Укравтодору".
Зокрема, Кубраков звернув увагу на можливості для кредитування обласних державних адміністрацій.
"Для нас важливо, щоб доступ до міжнародних інвестицій отримали ОДА, адже місцеві дороги також потребують масштабного оновлення. Наразі ми обговорюємо з ЄБРР умови щодо низки спільних інфраструктурних проєктів у низці областей", – підкреслив він.
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Маттео Патроне зазначив, що новий проєкт на загальну суму 450 млн євро для ЄБРР є пріоритетним. Він передбачає не лише реконструкцію майже 300 км дороги М-05 Київ — Одеса та будівництво Північної об’їзної Львова в рамках програми "Велике будівництво", але й проведення системних реформ у дорожній галузі. Зокрема, за ініціативою "Укравтодору" вперше в Україні буде проведено спільний з ЄБРР пілотний проєкт щодо протидії та запобігання корупції.
Як повідомлялося, на думку експертів Київської школи економіки, будівництво та ремонт доріг, проведені в минулому році за програмою президента "Велике будівництво", стали одним з факторів зростання ключових економічних показників України.
Також, за даними GMK Center, "Велике будівництво" виявилося головним драйвером будівельної галузі в 2020 році.
Нагадаємо, за даними "Укравтодору", в 2020 році було відновлено 4 056 км доріг державного значення. Це найвищий показник за весь час незалежності України.
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