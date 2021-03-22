Зеленський зустрівся з президенткою ЕБРР: говорили про гроші на дороги й енергетику

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський назвав банк одним зі стратегічних фінансових партнерів України і розповів про важливі закони, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проектів – про концесію та про велику приватизацію. Він наголосив, що приватизація є одним із пріоритетів і запросив ЄБРР долучитися до цього напрямку.

Окрім того, Україна планує розвивати державно-приватне партнерство у дорожній галузі. ЄБРР продовжує інвестувати у реконструкцію та будівництво українських доріг. Банк надав кредит "Укравтодору" на розвиток дорожньої інфраструктури.

Йшла мова і про розвиток аграрного сектору України. Зеленський наголосив, що доцільно інвестувати в сільське господарство: "Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку".

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Крім того, обговорили реформу енергетичного сектору. Президент розповів, що держава відновила контроль над ПАТ "Центренерго", яке є одним з найбільших підприємств енергетичної галузі України. Зеленський наголосив, що міністр енергетики має бути незалежною фігурою та працювати над втіленням реформ у галузі.

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Також ішлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві. Крім того, обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.

Нагадаємо, "Укравтодор" розпочинає спільний з ЄБРР антикорупційний проєкт. 12 березня відбулась стартова зустріч щодо розробки та впровадження Плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі України.

Ми писали, що у липні-2020 Зеленський зателефонував керівництву ЄБРР. Представники ЄБРР привітали реформи в Україні, зокрема по боротьбі з корупцією, а також ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківський закон, призначення нового голови Національного банку.

Також повідомлялося, що ЄБРР вже не вперше виділяє кошти на українські дороги:

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