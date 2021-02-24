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"Укравтодор" первым в Украине начинает совместную с ЕБРР программу противодействия коррупции

24 февраля, 09:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кубраков рассказал о подробностях сотрудничества

Правительство Украины подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о противодействии коррупции. Согласно документу, "Укравтодор" станет первой государственной структурой, которой ЕБРР окажет помощь в борьбе с коррупцией. В дальнейшем ЕБРР планирует распространить эту практику и на другие государственные институты.

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Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Более тридцати специалистов будут привлечены во все процессы дорожного агентства, от этапов закупок до принятия дорог в эксплуатацию. Будет сертифицирован весь процесс закупок", – сообщил подробности Кубраков.

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По словам главы "Укравтодора", ведомство в настоящее время сотрудничает и с другими международными партнерами в вопросах противодействия коррупции. В частности, при донорской поддержке USAID вся тендерная документация переводится в электронный формат, создаются открытые реестры асфальтобетонных заводов (АБЗ) и разрабатывается калькулятор расчета опыта подрядчиков.

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На борьбу с коррупцией в "Укравтодоре" повлияет также и либерализация ценообразования, которую в ведомстве собираются провести в ближайшее время.

"Это, настаиваю, для нас одна из главных вещей, которая осталась, с точки зрения реформ", – сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты в Киеве достроят в рамках "Большой стройки" и этим займется "Укравтодор". А сам Кубраков анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве.

Как известно, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.

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коррупция дороги ЕБРР Укравтодор меморандум Александр Кубраков

Источник: Сегодня

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