Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар заметно упал: что будет с курсом через неделю

9 марта, 12:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предложение валюты на межбанке по-прежнему превышает спрос

За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1%. При этом заметнее всего упал официальный курс, который устанавливает НБУ – с 28 грн до 27,71 грн/долл. На этой неделе доллар еще немного подешевеет – до 27,7 грн на межбанке и до 27,6/27,8 грн по наличным курсам в банках.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Утром 9 марта доллар на межбанке торговался на уровне 27,77/27,79 грн, а предложение валюты по-прежнему превышало спрос.

Читайте также: Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?

Иосуб уточнил, что валютный рынок переваривает данные об объеме золотовалютных резервов Украины. В НБУ подсчитали, что к 1 марта ЗВР составили 28,5 млрд долларов. То есть в феврале резервы уменьшились на 1%.

В тренде
Доллар и евро в Украине рухнули до минимума за полгода
Реклама

Напомним, также НБУ недавно впервые с 2018 года повысил учетную ставку – до 6,5%. Так в Нацбанке отреагировали на ускорение инфляции.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар гривня межбанк курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимумуУкраина
Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?
Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?Недвижимость
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладов
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладовФинансы
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евро
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евроФинансы
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеет
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеетФинансы
Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курса
Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курсаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять