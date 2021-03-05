Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?

Получить кредит по государственной программе "Доступная ипотека 7%" не смогут украинцы, чей месячный доход в 10 и более раз превышает средний по региону. То есть, если в регионе средний доход 10 тыс. грн, а семья получает в месяц 100 тыс. грн, участвовать в программе она не может.

Реклама

Об этом рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, в Минфине считают, что такие семьи могут себе позволить кредит на коммерческих условиях или ипотеку в рассрочку.

Читайте также: Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограничений

"Все, у кого меньше доход – они попадают [в программу]", - сказал Драганчук.

Реклама

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%. Сейчас в госпрограмме участвуют семь банков, но этот список будет расширяться.

Подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

Если откладывать на покупку квартиры, приходится экономить. Но порадовать дорогих людей на праздники можно и за небольшие деньги. Черпайте идеи бюджетных подарков к 8 Марта на сайте "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама