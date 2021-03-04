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Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограничений

4 марта, 13:50

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Министр финансов Марченко объяснил, зачем ввели лимит на возраст жилья

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" позволяет украинцам брать кредиты на квартиры и дома как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. При этом существуют ограничения по площади жилья и его возрасту:

  • норматив – 50 кв. м на человека или семью из двух человек;
  • на каждого следующего члена семьи – по 20 дополнительных "квадратов";
  • допускается превышение нормативной площади на 20%, но оно оплачивается за свои деньги, без компенсации процентов государством;
  • жилье должно быть построено не раньше 2018 года.
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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

Читайте также: Куда обращаться за квартирами в кредит под 7%?

Министр уточнил, что ограничение по возрасту жилья вводили ради развития строительной отрасли.

"Мы заинтересованы развивать строительный рынок, поскольку видим в нем драйвер оживления экономики. Ставим в государственной ипотечной программе две цели: предоставить гражданам возможность приобрести доступное жилье и попутно дать стране свежий экономический импульс. Поэтому сфокусировались на первичном рынке недвижимости", – сказал Марченко.

Он также напомнил, что максимальную сумму ипотеки установили на уровне 2 млн гривен, т.е. стоимость жилья – до 2,5 млн. Первый взнос – не менее 15%.

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Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

А подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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недвижимость жилье ипотека квартиры кредиты кредитование доступное жилье Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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