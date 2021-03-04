Кредит під 7% дадуть не на будь-яку квартиру: список обмежень

Міністр фінансів Марченко пояснив, навіщо ввели ліміт на вік житла

Державна програма "Доступна іпотека 7%" дозволяє українцям брати кредити на квартири і будинки як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. При цьому діють обмеження на площу житла та його вік:

норматив – 50 кв. м на людину або сім'ю з двох людей;

на кожного наступного члена родини – по 20 додаткових "квадратів";

допускається перевищення нормативної площі на 20%, але воно оплачується за свої гроші, без компенсації відсотків державою;

житло має бути побудовано не раніше 2018 року.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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Міністр уточнив, що обмеження за віком житла вводили заради розвитку будівельної галузі.

"Ми зацікавлені розвивати будівельний ринок, оскільки бачимо в ньому драйвер пожвавлення економіки. Ставимо в державній іпотечній програмі дві мети: надати громадянам можливість придбати доступне житло та попутно надати країні свіжий економічний імпульс. Тому сфокусувалися на первинному ринку нерухомості", – сказав Марченко.

Він також нагадав, що максимальну суму іпотеки встановили на рівні 2 млн гривень, тобто вартість житла – до 2,5 млн. Перший внесок – не менше 15%.

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Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченко – Як будуть рости зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

А докладніше про правила і вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

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