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Куда обращаться за ипотекой под 7%?

4 марта, 11:28

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Программой заведует Минфин через Фонд развития предпринимательства

Государственную программу "Доступная ипотека 7%", которая заработала в Украине с 1 марта, администрирует Фонд развития предпринимательства. Но те, кто хочет получить ипотеку, должны обращаться не туда и не в Минфин, а сразу в банки, которые присоединились к программе.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"Люди будут иметь дело с уполномоченными банками, с которыми Фонд заключит договора. 26 февраля подписаны такие соглашения с 7 банками. Среди них – государственные Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк, а также коммерческие – "Глобус", Кредобанк, Мегабанк и ОТП Банк. Это – первая волна. Позже банков станет больше", – сказал Марченко.

Он напомнил, что с 1 марта семьи уже начали получать первые ипотечные кредиты под 7%.

Кстати, Фонд развития предпринимательства находится в подчинении Министерства финансов и также ведет программу "Доступные кредиты 5-7-9".

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

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А подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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недвижимость жилье ипотека банки кредиты кредитование госпрограммы Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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