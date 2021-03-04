Куди звертатися по іпотеку під 7%?

Державну програму "Доступна іпотека 7%", яка запрацювала в Україні з 1 березня, адмініструє Фонд розвитку підприємництва. Але ті, хто хоче отримати іпотеку, мають звертатися не туди і не до Мінфіну, а відразу в банки, що приєдналися до програми.

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Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Люди матимуть справу з уповноваженими банками, з якими Фонд укладе договори. 26 лютого підписані такі угоди з 7 банками. Серед них – державні Укргазбанк, ПриватБанк і Ощадбанк, а також комерційні – "Глобус", Кредобанк, Мегабанк і ОТП Банк. Це перша хвиля. Пізніше банків стане більше", – сказав Марченко.

Він нагадав, що з 1 березня сім'ї вже почали отримувати перші іпотечні кредити під 7%.

До речі, Фонд розвитку підприємництва підпорядковується Міністерству фінансів і також веде програму "Доступні кредити 5-7-9".

Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченком – Як будуть рости зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

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А докладніше про правила і вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

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