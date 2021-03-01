Іпотека під 7% стартувала: перші сім'ї отримали квартири в кредит

У програмі вже беруть участь сім банків

Перші українські сім'ї підписали договори з банками в рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%", яка стартувала сьогодні, 1 березня. Кредити отримали дві сім'ї – один договір підписаний із державним банком, другий – із комерційним.

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Угоди підписали в ході форуму "Україна 30".

Нагадаємо, раніше перші сім банків уклали договори з урядом для держпрограми доступної іпотеки. Серед них – не лише державні банки, а й фінустанови приватного сектору. У майбутньому в програмі планують брати участь 25 фінансових установ.

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Як відомо, в рамках програми держкомпанія "Укрфінжитло" пропонує довгострокову іпотеку на умовах:

фіксованої ставки 7%;

терміном до 30 років;

з першим внеском 20%.

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Кредити видаються як на будинки, так і на квартири. При цьому кредит можна взяти на житло, яке тільки будується, або на вже готове житло на вторинному ринку. Максимальні розмір кредиту – 2 млн гривень.

Відео: Сьогодні

Також в Україні в першій половині року планують запустити фінансовий лізинг для покупки житла під 5%. Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть військові, вчителі, медики, поліцейські, внутрішньо переміщені особи, соціально незахищені верстви населення.

А про те, як зміняться пенсії українців у березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

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