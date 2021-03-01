Іпотека під 7% стартувала: перші сім'ї отримали квартири в кредит

Перші українські сім'ї підписали договори з банками в рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%", яка стартувала сьогодні, 1 березня. Кредити отримали дві сім'ї – один договір підписаний із державним банком, другий – із комерційним.
Угоди підписали в ході форуму "Україна 30".
Нагадаємо, раніше перші сім банків уклали договори з урядом для держпрограми доступної іпотеки. Серед них – не лише державні банки, а й фінустанови приватного сектору. У майбутньому в програмі планують брати участь 25 фінансових установ.
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Як відомо, в рамках програми держкомпанія "Укрфінжитло" пропонує довгострокову іпотеку на умовах:
- фіксованої ставки 7%;
- терміном до 30 років;
- з першим внеском 20%.
Кредити видаються як на будинки, так і на квартири. При цьому кредит можна взяти на житло, яке тільки будується, або на вже готове житло на вторинному ринку. Максимальні розмір кредиту – 2 млн гривень.
Також в Україні в першій половині року планують запустити фінансовий лізинг для покупки житла під 5%. Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть військові, вчителі, медики, поліцейські, внутрішньо переміщені особи, соціально незахищені верстви населення.
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