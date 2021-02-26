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Перші сім банків погодилися видавати іпотеку під 7%: список

26 лютого, 15:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фінансові установи підписали угоди про участь у держпрограмі

Перші сім банків в Україні уклали угоди з урядом для реалізації держпрограми доступної іпотеки під 7%, яка запускається з 1 березня. У майбутньому в програмі планують брати участь 25 фінансових установ. Серед них – не лише державні банки, а й фінустанови приватного сектору.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Банки, які вже уклали угоди для участі в програмі:

  1. Укргазбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. "Глобус".
  4. ПриватБанк.
  5. Мегабанк.
  6. Кредобанк.
  7. ОТП-Банк.

"З 1 березня вже видаватимуться перші кредити", – заявив Марченко.

Він уточнив, що метою програми є не тільки спрощення покупки житла для українців, а й пожвавлення кредитування в країні, а також стимуляція будівництва.

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Як відомо, в рамках програми держкомпанія "Укрфінжитло" пропонує довгострокову іпотеку на умовах:

  • фіксованої ставки 7%;
  • терміном до 30 років;
  • з першим внеском 20%.

Нагадаємо, також в Україні в першій половині року планують запустити фінансовий лізинг для купівлі житла під 5%. Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть військовослужбовці, вчителі, медики, поліцейські, внутрішньо переміщені особи, соціально незахищені верстви населення.

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нерухомість іпотека банки квартири кредити кредитування держпрограми

Джерело: Сьогодні

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