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Іпотеку під 7% зробили доступнішою: що змінилося в правилах

15 лютого, 14:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Потенційні учасники держпрограми більше не повинні відповідати низці критеріїв

В Україні спростили доступ до іпотечних кредитів під 7%. Зокрема, з критеріїв для позичальників прибрали перелічення категорій населення, яким доступна дешева іпотека.

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Такі зміни передбачає рішення Кабінету Міністрів від 15 лютого.

Тобто щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, більше не обов'язково:

  • перебувати на квартирному обліку;
  • бути молодою сім'єю;
  • бути внутрішньо переміщеною особою;
  • бути науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.

Також скасовано умову, що площа житла не має перевищувати 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї, і внесено "ряд технічних правок", які запропонували банки.

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В уряді вважають, що такі зміни розширять коло українців, які скористаються держпідтримкою в сфері іпотечного кредитування. Зрозуміло, потенційні позичальники будуть проходити перевірку на здатність виконати фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, в 2020 році українці оформили іпотечні кредити на загальну суму 3,8 млрд гривень. Це на 36% більше, ніж рік тому.

Про підводне каміння іпотечного кредитування під 7% дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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іпотека кредити правила Кабінет міністрів умова категорії

Джерело: Сьогодні

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