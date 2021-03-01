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Ипотека под 7% стартовала: первые семьи получили квартиры в кредит

1 марта, 09:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В программе уже участвуют семь банков

Первые украинские семьи подписали договоры с банками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%", которая стартовала сегодня, 1 марта. Кредиты получили две семьи – один договор подписан с государственным банком, второй – с коммерческим.

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Соглашения подписали в ходе форума "Украина 30".

Напомним, ранее первые семь банков заключили договоры с правительством для госпрограммы доступной ипотеки. Среди них – не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений.

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Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на условиях:

  • фиксированной ставки 7%;
  • сроком до 30 лет;
  • с первым взносом 20%.
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Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список

Кредиты выдаются как на дома, так и на квартиры. При этом кредит можно взять на жилье, которое только строится, или на уже готовое жилье на вторичном рынке. Максимальные размер кредита – 2 млн гривен.

Видео: Сегодня

Также в Украине в первой половине года планируют запустить финансовый лизинг для покупки жилья под 5%. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.

А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

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недвижимость ипотека банки квартиры кредиты кредитование

Источник: Сегодня

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