Ипотеку под 7% сделали доступнее: что изменилось в правилах

Потенциальные участники госпрограммы больше не должны соответствовать ряду критериев

В Украине упростили доступ к ипотечным кредитам под 7%. В частности, из критериев для заемщиков убрано перечисление категорий населения, которым доступна дешевая ипотека.

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Такие изменения предусматривает решение Кабинета министров от 15 февраля.

То есть, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, больше не обязательно:

состоять на квартирном учете;

быть молодой семьей;

внутренне перемещенным лицом;

научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Также отменено условие, что площадь приобретаемого жилья не должна превышать 13,65 кв. метра на одного члена семьи, и внесен "ряд технических правок", которые предложили банки.

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В правительстве считают, что такие изменения расширят круг украинцев, которые воспользуются господдержкой в сфере ипотечного кредитования. Разумеется, потенциальные заемщики будут проходить проверку на способность выполнить финансовые обязательства.

Напомним, в 2020 году украинцы оформили ипотечные кредиты на общую сумму 3,8 млрд гривен. Это на 36% больше, чем годом ранее.

О подводных камнях ипотечного кредитования под 7% узнавайте из сюжета "Сегодня":

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