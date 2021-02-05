Украинцам обещают квартиры в кредит под 7%: кому дадут и сколько нужно денег

Обещанная правительством ипотека под 7% годовых станет реальностью уже с марта 2021 года. По крайней мере, так планируют в Кабинете министров.

Реклама

О том, как должна работать новая программа "доступной ипотеки" и сколько нужно зарабатывать, чтобы взять кредит на квартиру, узнавала корреспондентка "Сегодня" Анна Безуглая.

Видео: Сегодня

Условия ипотеки под 7%

Изменения, которые на днях утвердил Кабмин, должны сделать ипотеку в Украине более доступной. Ожидается, что банки начнут выдавать кредиты не под 20%, как до запуска госпрограмм, а под 7%. Компенсировать процентные ставки будет Фонд развития предпринимательства.

Но воспользоваться дешевой ипотекой смогут не все. Она предусмотрена только для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и еще не владеет квартирой или домом. Также заемщиков будут проверять на готовность выполнять финансовые обязательства.

Максимальная сумма ипотеки под 7% – 2 млн гривен.

Реклама

Взять кредит можно на жилье как первичного, так и вторичного рынка. Ипотека будет выдаваться не только на квартиры, но и частные дома. Еще одно условие – жилье должно быть построено не раньше 2017 года.

Читайте также: Доступная ипотека под 7% годовых – в чем новизна? (укр.)

Сколько придется заплатить?

Однокомнатная квартира в новостройке в одном из спальных районов Киева стоит около миллиона гривен.

Если брать кредит на такое жилье по программе "доступной ипотеки", первый взнос составит 150 тыс. гривен (15% от стоимости жилья). То есть постепенно придется отдавать 850 тыс. гривен.

При ставке в 7% на 20 лет (максимальный срок), каждый месяц нужно будет платить 8500 гривен.

Реклама

Как отмечает риелтор Сергей Курганов, эта сумма практически равна стоимости аренды однокомнатной квартиры. Если предположить, что человек выплачивает кредит за еще недостроенную квартиру, то ежемесячные расходы на жилье вырастают вдвое. Кроме того, нужны средства и на другие текущие расходы.

Вот и получается – чтобы обслуживать даже такую, казалось бы, дешевую ипотеку, зарплата должна составлять не менее 25 тыс. гривен.

Но по факту расходы будут даже больше, подсчитывают банкиры. К ипотеке прибавятся платежи и комиссии, которых государство не компенсирует:

некоторые банки за выдачу кредита берут разовый платеж – от 5 до 10 тысяч грн;

кредит должен быть застрахован – это еще 1-1,5% от суммы.

Дополнительно получается еще около 5%. То есть общая переплата на 1 млн гривен – 80-100 тыс. гривен.

А будут ли банки устанавливать банки какие-то дополнительные условия кредитования и будет ли ставка оставаться на уровне 7% на протяжении всех 20 лет выплат, в правительстве еще не уточняли. Все условия обещают обнародовать в ближайшее время.

Реклама

Напомним, ранее украинские банки начали выдавать ипотеку под 10%. Но и эта ипотека для украинцев оказывается значительно дороже, чем заявлено.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама