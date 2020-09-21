Не 10%: сколько на самом деле стоит "доступная" ипотека в Украине

В июле в Украине стартовала новая государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%, но очередей из желающих купить квартиру не наблюдается. Национальный банк (НБУ) предложил правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке, т.к. займы под 10% банки предлагают единицам.

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Корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин месяц пытался оформить дешевую ипотеку в государственном банке. В рамках эксперимента он сделал вид, что хочет приобрести квартиру в кредит.

На расспросы о минимальном проценте по кредиту ему ответили – 13,99%. Это для новостроек. Что касается вторичного рынка, то здесь 9,99% устанавливаются только на первые полгода, а начиная с седьмого месяца платить уже нужно целых 15%. Заявленными правительством 10% даже не пахнет. И это при том, что летом НБУ снизил учетную ставку, которая является показателем стоимости денег для банков. С июня этот показатель составляет рекордно низкие 6%.

"Со снижением учетной ставки, к сожалению, не снизилась, а наоборот, за последние годы подросла ставка резервирования. На определенную сумму, на которую банк выдает средства в кредит, он должен создать резервы. И эта ставка резервирования теперь 11%", – объясняет основательница и глава украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

Застройщики, как и банки, тоже не почувствовали изменений.

"На продажи наших ЖК пока ипотека не повлияла. Потому что, во-первых, она пока адресная – идет только для военнослужащих, каких-то работников правоохранительных органов. На свободном рынке этой ипотеки, о которой многие говорят, пока нет", – констатирует основатель компании-застройщика Игорь Никонов.

"Количество обращений на ипотечное кредитование выросло в 3-4 раза. А вот количество выданных кредитов практически не изменилось", – добавляет эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Но в том же Нацбанке непреклонны:

"За первое полугодие этого года банки выдали полтора миллиарда гривен. Средняя сумма "чека" по ипотеке составляет около 900 тысяс гривен.Я бы не сказала, что это значительный рост. Это, можно сказать, на уровне исторических норм", – приводит цифры главная экономист управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмигель.

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Но если вспоминать историю, то в 2008 году, например, жилья в кредит приобрели почти на 90 млрд гривен. Львиная доля займов была в валюте – доллар тогда стоил пять гривен. А после кризиса 2008 года стоимость валюты подскочила, рынок начало штормить, и это закончилось формированием огромных задолженностей по ипотеке. И сейчас банки уже закладывают риски в стоимость ипотеки.

Как показал эксперимент "Сегодня", кроме самих процентов за пользование кредитом, нужно застраховать свою жизнь и жилье. Некоторые банки не брезгуют брать дополнительную комиссию за оформление кредита.

Но и это еще не все – если нет первоначального взноса от 20%, то и ипотеки не будет. Уменьшить этот взнос до 10% можно только предоставив в залог еще одну квартиру. Но где взять еще одну квартиру, если не накопил даже на первую? Впрочем, в другом банке нашего корреспондента огорошили еще менее приятными цифрами:

"Предварительно принято положительное решение на стоимость недвижимости в миллион гривен. Вам необходимо будет внести аванс 50%, то есть 500 тысяч гривен", – говорят в банк.

В Нацбанке говорят, что такая ситуация – совершенно обычная.

"Да, это на самом деле является обычной вещью на рынке ипотеки пока. Именно тогда банк может предложить низкую и достаточно приятную процентную ставку по ипотеке. <...> Стоит понимать, что очень благоприятные ставки по ипотеке – 10-11-12% – банки предлагают отдельной категории заемщиков. Это наиболее лояльные клиенты банков с проверенной и хорошей кредитной историей", – объясняет Шмигель.

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В странах Европы ситуация заметно отличается от украинской.

"Обычно процентная ставка по кредитам в Европе – это 1-3%. Более того, в некоторых европейских странах действует отрицательная процентная ставка по ипотечным кредитам – в Швейцарии, в Японии, Дании, Швеции заемщикам еще доплачивают 0,5% за то, что они берут ипотеку", – рассказывает Берещак.

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Семья из Харькова уже несколько лет живет в Польше. Недавно им предоставили кредит на жилье. Говорят, что первоначальный взнос составил 10%, но с таким низким процентом работают только 2-3 польских банка. Большинство требует заплатить 20-30%. То есть обычно авансовый платеж такой же, как в Украине, но что с процентной ставкой?

"Полная процентная ставка 3,97% годовых. Договор у нас на 360 месяцев, то есть 30 лет", – говорят переехавшие в Польшу харьковчане.

"Украинцы очень много покупают недвижимости в Польше. Для них достаточно прозрачные механизмы приобретения жилья в Польше", – подтверждает Соловей, уточняя, что главное требование к заемщику – чтобы кредит не превышал трети дохода.

А чего требуют от заемщиков украинские банки?

"Банки не афишируют этого, но неофициальная информация говорит о том, что чтобы вас прокредитовали, доход семьи должен достигать от 1000-1500 долларов. Только 6,5% украинцев имеют официальный доход от 1000 долларов", – констатирует Берещак.

В Верховной Раде уже представили госбюджет на следующий год. Среди прочего, чиновники заявили о намерении удешевить ипотеку.

"Ставка кредитования по ипотеке составит 7%, лизинговая ставка – 5%. Срок кредитования – 20 лет. Воспользоваться этим инструментом смогут больше 30 тысяч семей", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Как отмечают эксперты, на такую программу едва ли хватит средств. Но советуют правительству запомнить, что запуск реальной дешевой ипотеки позволит оживить экономику.

"Каждая гривня, вложенная в жилищное строительство с помощью ипотеки, приносит ВВП 11,5 гривни", – подсчитала Верещак.

"Сегодня минимальная ставка, которую мы оговариваем с государственными банками, может быть 12%. Пока этой ставки нет! Но и это большая ставка, я считаю. Я считаю, что 7% – максимум в гривне", – делится пожеланиям основатель компании-застройщика Игорь Никонов.

Впрочем, решение, брать ипотеку или нет, каждый принимает самостоятельно. Следует обратить внимание, что кроме процентной ставки по кредиту, на заемщика ложится бремя дополнительных платежей за страхование, оценку имущества и юридическое сопровождение.

Напомним, ранее в НБУ также объясняли, как защититься от недобросовестных коллекторов, которые терроризируют не только самих должников, но и их знакомых.

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