Українцям обіцяють квартири в кредит під 7%: кому дадуть і скільки потрібно грошей

Обіцяна урядом іпотека під 7% річних стане реальністю вже з березня 2021 року. Принаймні, так планують у Кабінеті міністрів.

Реклама

Про те, як повинна працювати нова програма "доступної іпотеки" і скільки потрібно заробляти, щоб взяти кредит на квартиру, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Ганна Безугла.

Відео: Сьогодні

Умови іпотеки під 7%

Зміни, які днями затвердив Кабмін, повинні зробити іпотеку в Україні доступнішою. Очікується, що банки почнуть видавати кредити не під 20%, як до запуску держпрограм, а під 7%. Компенсуватиме відсоткові ставки Фонд розвитку підприємництва.

Але скористатися дешевою іпотекою зможуть не всі. Вона передбачена тільки для тих, хто потребує поліпшення житлових умов і ще не володіє квартирою або будинком. Також позичальників перевірятимуть на готовність виконувати фінансові зобов'язання.

Максимальна сума іпотеки під 7% – 2 млн гривень.

Реклама

Взяти кредит можна на житло як первинного, так і вторинного ринку. Іпотека видаватиметься не тільки на квартири, але і на приватні будинки. Ще одна умова – житло має бути побудовано не раніше 2017 року.

Читайте також: Доступна іпотека під 7% річних – у чому новизна?

Скільки доведеться заплатити?

Однокімнатна квартира в новобудові в одному зі спальних районів Києва коштує близько мільйона гривень.

Якщо брати кредит на таке житло за програмою "доступної іпотеки", перший внесок становитиме 150 тис. гривень (15% від вартості житла). Тобто поступово доведеться віддавати 850 тис. гривень.

В тренді Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки

При ставці в 7% на 20 років (максимальний термін), кожен місяць потрібно буде платити 8500 гривень.

Реклама

Як зазначає ріелтор Сергій Курганов, ця сума практично дорівнює вартості оренди однокімнатної квартири. Якщо припустити, що людина виплачує кредит за ще недобудовану квартиру, то щомісячні витрати на житло зростають удвічі. Крім того, потрібні кошти і на інші поточні витрати.

Ось і виходить – щоб обслуговувати навіть таку, здавалося б, дешеву іпотеку, зарплата має становити не менше 25 тис. гривень.

Але за фактом витрати будуть навіть більше, підраховують банкіри. До іпотеки додадуться платежі та комісії, яких держава не компенсує:

деякі банки за видачу кредиту беруть разовий платіж – від 5 до 10 тисяч грн;

кредит має бути застрахований – це ще 1-1,5% від суми.

Додатково виходить ще близько 5%. Тобто загальна переплата на 1 млн гривень – 80-100 тис. гривень.

А чи встановлюватимуть банки якісь додаткові умови кредитування і чи залишатиметься ставка на рівні 7% протягом всіх 20 років виплат, в уряді ще не уточнювали. Всі умови обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Реклама

Нагадаємо, раніше українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Але і ця іпотека для українців виявляється значно дорожчою, ніж заявлено.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама