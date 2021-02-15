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Украинцы активно берут квартиры в ипотеку: кредитов стало больше, а ставки упали

15 февраля, 13:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сделки чаще всего заключают на вторичном рынке недвижимости

В 2020 году украинцы оформили ипотечные кредиты на общую сумму 3,8 млрд гривен. Это на 36% больше, чем годом ранее. При этом объемы кредитования резко просели во время весеннего локдауна, а с лета пошли вверх, после запуска госпрограммы ипотеки под 10%. Декабрь же стал рекордным месяцем 2020 года – банки выдали 743 ипотечных кредита на 521 млн гривен.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

Вырос и средний размер кредита на покупку жилья – с 516 тыс. грн в 2019 году до – 663 тыс. грн в 2020-м.

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А вот средняя ставка за год снизилась. На первичном рынке она составила 16,9%, на вторичном – 14%.

Берут ипотеку украинцы в основном на вторичном рынке – это 85% договоров.

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"Рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) в 2020 году заключили пять банков", – отметили в НБУ.

Больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в таких регионах:

  • Киев – 1,5 тыс. договоров на 1,4 млрд грн (37% от общей суммы);
  • Киевская область – 646 договоров на 605 млн грн (16%);
  • Харьковская область – 617 договоров на 296 млн грн (8%).
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Напомним, в 2020 году украинские банки начали выдавать ипотеку под 10%. Но эта ипотека для украинцев оказалась дороже, чем было заявлено.

При этом правительство с 1 марта 2021 года запускает ипотеку под 7%. О подводных камнях такого кредитования узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также украинцам обещают лизинг и ипотеку под 5%.

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НБУ ипотека банки кредиты кредитование ставка

Источник: Сегодня

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