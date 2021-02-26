Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список

Финансовые учреждения подписали соглашения об участии в госпрограмме

Первые семь банков в Украине заключили договоры с правительством для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%, которая запускается с 1 марта. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений. Среди них – не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Банки, которые уже подписали соглашения для участия в программе:

Укргазбанк. Ощадбанк. "Глобус". ПриватБанк. Мегабанк. Кредобанк. ОТП-Банк.

"С 1 марта уже будут выдаваться первые кредиты", – заявил Марченко.

Он уточнил, что целью программы является не только упрощение покупки жилья для украинцев, но и оживление кредитования в стране, а также стимуляция строительства.

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Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на условиях:

фиксированной ставки 7%;

сроком до 30 лет;

с первым взносом 20%.

Напомним, также в Украине в первой половине года планируют запустить финансовый лизинг для покупки жилья под 5%. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.

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