Первые семь банков согласились выдавать ипотеку под 7%: список

Первые семь банков в Украине заключили договоры с правительством для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%, которая запускается с 1 марта. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений. Среди них – не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Банки, которые уже подписали соглашения для участия в программе:
- Укргазбанк.
- Ощадбанк.
- "Глобус".
- ПриватБанк.
- Мегабанк.
- Кредобанк.
- ОТП-Банк.
"С 1 марта уже будут выдаваться первые кредиты", – заявил Марченко.
Он уточнил, что целью программы является не только упрощение покупки жилья для украинцев, но и оживление кредитования в стране, а также стимуляция строительства.
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Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на условиях:
- фиксированной ставки 7%;
- сроком до 30 лет;
- с первым взносом 20%.
Напомним, также в Украине в первой половине года планируют запустить финансовый лизинг для покупки жилья под 5%. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.
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