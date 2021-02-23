Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском

Українцям нададуть доступне іпотечне кредитування, а також фінансовий лізинг для купівлі житла. Це стане одним із стимулів для українців залишатися жити на Батьківщині.

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Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Державна компанія "Укрфінжитло" пропонує доступну довгострокову іпотеку на умовах::

фіксованої ставки 7%;

терміном до 30 років;

з першим внеском 20%.

Крім цього, передбачена опція фінансового лізингу на умовах нульового першого внеску та під 5%.

Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть військові, вчителі, медики, поліцейські, внутрішньо переміщені особи, соціально незахищені верстви населення.

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"Цей проєкт є одним з пріоритетів для президента. Держава надасть можливість якомога більшій кількості українців придбати житло завдяки доступному іпотечному кредитуванню та фінансовому лізингу. Витрати на іпотеку мають бути не більшими, ніж 50% місячного доходу сім’ї", – підкреслив Тимошенко.

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Наразі ринок іпотечного кредитування в Україні показує невелике зростання – за 2020 рік було видано 5,5 тис. іпотечних кредитів, що більше, ніж за 2019 рік. Проте, лише 25% кредитів було видано сім’ям, які мають місячний дохід менше ніж 20 тис. грн.

"Ми плануємо розпочати випуск іпотечних кредитів уже цього року. "Укрфінжитло" здійснюватиме рефінансування іпотечних кредитів та фінансового лізингу завдяки ОВДП. Держава через "Укрфінжитло" надає гарантії й виступає посередником між банком і громадянином", – розповів генеральний директор ПрАТ "Укрфінжитло" Василь Шкураков.

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Нова політика має на меті мінімізацію ризиків як для банків, що надають кредитування, так і для громадян. Передбачається, що нова програма іпотечного кредитування сприятиме розвитку будівельної та житлової галузей, допоможе підвищити ВВП.

"Ми працюємо над комплексним врегулюванням законодавства в житловій галузі. Уже зареєстровано законопроєкт, який має на меті захистити права інвесторів у житлове будівництво, зокрема, і від недобросовісних забудовників", - повідомила народна депутатка, голова міжфракційного об’єднання "За "Велике будівництво" Олена Шуляк.

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Нагадаємо, 2020 року українці оформили іпотечні кредити на загальну суму 3,8 млрд гривень. Це на 36% більше, ніж роком раніше.

А докладніше про іпотеку під 7% дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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