Русский
$ 27,67
33,26
  1. Економічні новини
  2. Новини нерухомості

Ставки падають: після кредитів під 7% українцям обіцяють лізинг та іпотеку під 5%

9 лютого, 13:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Шмигаль анонсував нову державну програму кредитів на квартири

В Україні розроблять нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних. Уряд має намір зайнятися нею після запуску програми доступної іпотеки під 7%, який відбудеться в березні. У Кабміні вважають, що для деяких категорій громадян ставка повинна бути нижчою за сім відсотків.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Про те, які саме категорії громадян маються на увазі, поки не повідомляється.

Читайте також: Доступна іпотека під 7% річних – у чому новизна?

Над програмою фінансового лізингу та іпотеки під 5% уряд працює спільно з Національним банком (НБУ).

В тренді
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Реклама

"У нас є намір в першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", – сказав Шмигаль.

Раніше новини "Сьогодні" розбиралися в підводних каменях іпотеки під 7%:

Нагадаємо, в 2020 році українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Але ця іпотека для українців виявилася дорожчою, ніж було заявлено.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

іпотека кредити лізинг кредитування

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку
Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку "причепом" до будинкуНерухомість
У Києві продають
У Києві продають "квартиру" площею 6 квадратних метрів. Ми перевірили, як вона виглядаєНерухомість
Українцям обіцяють квартири в кредит під 7%: кому дадуть і скільки потрібно грошей
Українцям обіцяють квартири в кредит під 7%: кому дадуть і скільки потрібно грошейНерухомість
В Україні запускають іпотеку під 7%. Які є підводні камені та чим замінити такий кредит?
В Україні запускають іпотеку під 7%. Які є підводні камені та чим замінити такий кредит?Нерухомість
Ставки падають: після кредитів під 7% українцям обіцяють лізинг та іпотеку під 5%
Ставки падають: після кредитів під 7% українцям обіцяють лізинг та іпотеку під 5%Нерухомість

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти