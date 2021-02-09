Ставки падають: після кредитів під 7% українцям обіцяють лізинг та іпотеку під 5%

В Україні розроблять нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних. Уряд має намір зайнятися нею після запуску програми доступної іпотеки під 7%, який відбудеться в березні. У Кабміні вважають, що для деяких категорій громадян ставка повинна бути нижчою за сім відсотків.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Про те, які саме категорії громадян маються на увазі, поки не повідомляється.

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Над програмою фінансового лізингу та іпотеки під 5% уряд працює спільно з Національним банком (НБУ).

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"У нас є намір в першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%", – сказав Шмигаль.

Раніше новини "Сьогодні" розбиралися в підводних каменях іпотеки під 7%:

Нагадаємо, в 2020 році українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Але ця іпотека для українців виявилася дорожчою, ніж було заявлено.

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