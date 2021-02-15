Українці активно беруть квартири в іпотеку: кредитів побільшало, а ставки впали

У 2020 році українці оформили іпотечні кредити на загальну суму 3,8 млрд гривень. Це на 36% більше, ніж роком раніше. При цьому обсяги кредитування різко просіли під час весняного локдауну, а з літа пішли вгору, після запуску держпрограми іпотеки під 10%. Грудень же став рекордним місяцем 2020 року – банки видали 743 іпотечних кредити на 521 млн гривень.

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Про це свідчать результати опитування, яке провів Національний банк України (НБУ).

Виріс і середній розмір кредиту на покупку житла – з 516 тис. грн в 2019 році до 663 тис. грн в 2020-му.

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А от середня ставка за рік знизилася. На первинному ринку вона склала 16,9%, на вторинному – 14%.

Беруть іпотеку українці в основному на вторинному ринку – це 85% договорів.

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"Ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Майже 88% нових угод (3,3 млрд грн) в 2020 році уклали п'ять банків", – відзначили в НБУ.

Найбільше іпотечних кредитів в 2020 році видано в таких регіонах:

Київ – 1,5 тис. договорів на 1,4 млрд грн (37% від загальної суми);

Київська область – 646 договорів на 605 млн грн (16%);

Харківська область – 617 договорів на 296 млн грн (8%).

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Нагадаємо, в 2020 році українські банки почали видавати іпотеку під 10%. Але ця іпотека для українців виявилася дорожчою, ніж було заявлено.

При цьому уряд із 1 березня 2021 року запускає іпотеку під 7%. Про підводні камені такого кредитування дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Також українцям обіцяють лізинг та іпотеку під 5%.

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