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Сім'ї з яким доходом не зможуть отримати кредит на квартиру під 7%?

5 березня, 12:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Державна програма включає тільки одне обмеження

Отримати кредит за державною програмі "Доступна іпотека 7%" не зможуть українці, чий місячний дохід в 10 і більше разів перевищує середній у регіоні. Тобто, якщо в регіоні середній дохід 10 тис. грн, а сім'я отримує на місяць 100 тис. грн, брати участь в програмі вона не може.

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Про це розповів заступник міністра фінансів із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук в інтерв'ю телеканалу "Дом".

За його словами, в Мінфіні вважають, що такі родини можуть собі дозволити кредит на комерційних умовах або іпотеку в розстрочку.

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"Всі, у кого менший дохід – вони потрапляють [до програми]", – сказав Драганчук.

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Нагадаємо, перші сім'ї вже отримали квартири у кредит під 7%. Нині в держпрограмі беруть участь сім банків, але цей список буде розширюватися.

Детальніше про правила і вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

Якщо відкладати на покупку квартири, доводиться економити. Але порадувати дорогих людей на свята можна і за невеликі гроші. Черпайте ідеї бюджетних подарунків до 8 Березня на сайті "Сьогодні".

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