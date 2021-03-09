Долар помітно впав: що буде з курсом за тиждень

Пропозиція валюти на міжбанку, як і раніше, перевищує попит

За минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1%. При цьому найпомітніше впав офіційний курс, який встановлює НБУ – з 28 грн до 27,71 грн/дол. Цього тижня долар ще трохи подешевшає – до 27,7 грн на міжбанку та до 27,6/27,8 грн за готівковими курсами у банках.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вранці 9 березня долар на міжбанку торгувався на рівні 27,77/27,79 грн, а пропозиція валюти, як і раніше, перевищувала попит.

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Іосуб уточнив, що валютний ринок переварює дані про обсяг золотовалютних резервів України. У НБУ підрахували, що на 1 березня ЗВР склали 28,5 млрд доларів. Тобто в лютому резерви зменшилися на 1%.

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Нагадаємо, також НБУ недавно вперше з 2018 року підвищив облікову ставку – до 6,5%. Так в Нацбанку відреагували на прискорення інфляції.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші та як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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