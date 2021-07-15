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Доллар "заскучал", евро остался на минимуме с прошлого лета: официальный курс

15 июля 2021 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 июля

Евро опустился до минимума за 11 месяцев, курс доллара почти не меняется

Евро опустился до минимума за 11 месяцев, курс доллара почти не меняется / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 16 июля:

15.0716.07Изменение
1 доллар США27,30 грн27,29 грн- 0,01
1 евро32,25 грн32,24 грн- 0,01
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По сравнению со значениями 15 июля курс доллара снизился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на две копейки. А за неделю – с 9 по 16 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. При этом эксперты уже предупредили, что в ближайшем будущем возможна краткосрочная девальвация гривни .

Курс евро тоже снизился на копейку после падения на 12 копеек днем ранее. Евровалюта осталась на минимуме с конца августа 2020 года, то есть почти за 11 месяцев.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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