Долар "занудьгував", євро лишився на мінімумі з минулого літа: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 липня

Євро опустився до мінімуму за 11 місяців, курс долара майже не змінюється / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 16 липня:

15.07 16.07 Зміна 1 долар США 27,30 грн 27,29 грн - 0,01 1 євро 32,25 грн 32,24 грн - 0,01

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Порівнянно зі значеннями 15 липня курс долара знизився на копійку. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 9 по 16 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що в найближчому майбутньому можлива короткострокова девальвація гривні .

Курс євро теж знизився на копійку після падіння на 12 копійок днем раніше. Євровалюта лишилася на мінімумі з кінця серпня 2020 року, тобто майже за 11 місяців.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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