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Долар "занудьгував", євро лишився на мінімумі з минулого літа: офіційний курс

15 липня 2021 16:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 липня

Євро опустився до мінімуму за 11 місяців, курс долара майже не змінюється

Євро опустився до мінімуму за 11 місяців, курс долара майже не змінюється / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 16 липня:

15.0716.07Зміна
1 долар США27,30 грн27,29 грн - 0,01
1 євро32,25 грн32,24 грн - 0,01
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Порівнянно зі значеннями 15 липня курс долара знизився на копійку. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 9 по 16 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що в найближчому майбутньому можлива короткострокова девальвація гривні .

Курс євро теж знизився на копійку після падіння на 12 копійок днем раніше. Євровалюта лишилася на мінімумі з кінця серпня 2020 року, тобто майже за 11 місяців.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сегодня" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті .

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