На межбанке назрел кризис – чего ждать украинцам от курса доллара

Если гривня начнет слабнуть на валютном рынке, это не затянется надолго, считает финансовый аналитик

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 15 июля после снижения официального курса стабилен на межбанке и торгуется в районе 27,3-27,32 грн. При этом решение Национального банка Украины (НБУ) допустить к торгам на межбанке юридических лиц и ФОП, у которых нет валютных обязательств, может привести к краткосрочному всплеску волатильности и ослаблению гривни.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его мнению, до конца текущей недели доллар США к гривне будет торговаться в ценовом коридоре 27,25-27,40 грн. Евро, скорее всего, достигнет отметки 32,41 грн.

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Гойлов также напомнил, что интерес зарубежных инвесторов к украинским гособлигациям (ОВГЗ) все еще падает. С начала июля нерезиденты сократили вложения а 1,88 млрд – до 108,61 млрд грн. Это не добавляет оптимизма украинской валюте.

"Во вторник они начали выводить дивиденды в материнские юрисдикции путем покупки иностранных валют на межбанке. Пока они это делают небольшими объемами, что не дает гривне существенно девальвироваться. Однако в случае активизации других крупных покупателей-импортеров ситуация может резко ухудшиться", – предупредил аналитик.

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Напомним, ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин также отмечал, что над гривней нависли угрозы.

А о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете:

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