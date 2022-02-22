Доллар взлетел на максимум за 4 года: к чему готовиться украинцам дальше

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 23 февраля:
|22.02
|23.02
|Изменение
|1 доллар США
|28,48 грн
|28,99 грн
|+0,51
|1 евро
|32,29 грн
|32,9 грн
|+0,61
По сравнению с курсом, который НБУ рассчитывал на понедельник, 22 января, доллар подорожал на 51 копейку, а евро – на 61 копейку. Курс доллара в Украине вплотную приблизился к 30 грн и его официальная стоимость на 23 февраля поднялась до максимума за четыре года – 28,99 грн/долл.
Что будет с долларом дальше
Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, сейчас рынок находится под прессингом продавцов. НБУ активно заливает рынок долларом, чтобы сбить ажиотаж. Настроения на рынке в большей части пессимистические.
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Риски эскалации остаются, и это отражается в стремительных покупках на открытии.
"Новости меняются ежечасно, и это влияет на рынок и настроения его участников. Нерезиденты активно выходит из гривны. К распродажам подключились и локальные инвесторы, оценивая сформированные риски и угнетающий новостной фон", – говорит аналитик.
Он считает, что дальнейшее движение курса будет зависеть исключительно от поступающих новостей.
Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится", а также писали, сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.