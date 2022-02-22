Долар злетів на максимум за 4 роки: до чого готуватися українцям далі

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 23 лютого

В Україні дорожчає долар / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 23 лютого:

22.02 23.02 Зміна 1 долар США 28,48 грн 28,99 грн +0,51 1 євро 32,29 грн 32,9 грн +0,61

Порівняно із курсом, який НБУ розраховував на понеділок, 22 січня, долар подорожчав на 51 копійку, а євро – на 61 копійку. Курс долара в Україні наблизився до 30 грн і його офіційна вартість на 23 лютого піднялася до максимуму за чотири роки – 28,99 грн/дол.

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Що буде з доларом далі

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, зараз ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Настрої на ринку переважно песимістичні.

Ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімких покупках на відкритті.

"Новини змінюються щогодини, і це впливає на ринок і настрої його учасників. Нерезиденти активно виходить з гривні. До розпродажів підключилися і локальні інвестори, оцінюючи сформовані ризики і фон, що пригнічує", – каже аналітик.

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Він вважає, що подальший рух курсу залежатиме виключно від новин, що надходять.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцю потрібно грошей на перший час в іншій країні.