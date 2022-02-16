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Курс больше не вырастет? Когда доллар окончательно "угомонится"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 17:43
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 февраля
Курс доллара на 17 февраля
Курс доллара на 17 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 17 февраля:

16.0217.02Смена
1 доллар США28,24 грн 28,09 грн -0,15
1 евро32,02 грн 31,93 грн -0,09

По сравнению с курсом НБУ на среду, 16 февраля, курс доллара упал на 15 копеек, а евро – на 9 копеек.

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Когда угомонится доллар?

В комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что сейчас настроения на рынке преимущественно положительные. Экспортеры возобновили продажу валюты, а спекулянты и нерезиденты приостановили активную скупку доллара.

"В результате гривня закрыла ценовой разрыв пятницы-понедельника, ориентируясь на новости об отводе российских войск в места дислокации после военных учений (хотя представители НАТО заявляют, что пока не фиксируют отвода войск)", — отметил эксперт.

Положительным моментом для гривни также являются обещания о финансовой помощи Украине от Германии, Канады и США.

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"Такая помощь очень кстати на фоне падения стоимости еврооблигаций Украины и критически высокой стоимости заимствования, которая фактически заблокировала привлечение капитала на внешних рынках. Кроме этого, Украина продолжает переговоры с МВФ и может получить кредиты с более мягкими требованиями", — рассказал. Андрей Шевчишин.

В ближайшее время гривня остановится в пределах 28-28,2 гривни за доллар, однако участники рынка готовы к любым движениям при поступлении новой порции негатива.

Напомним, США предложили Украине гарантии по суверенным кредитам на один миллиард долларов, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны.

Ранее мы также писали, что канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн евро.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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