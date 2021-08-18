Доллар вышел из пике – курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 18 августа

Доллар вернулся к росту / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 18 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,68 грн;

1 евро – 31,38 грн;

1 злотый – 6,88 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос в цене на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" дешевел – его стоимость снизилась на четыре копейки. Несмотря на рост курса. доллар остался на минимальных значениях за 13 месяцев.

За неделю – с 11 по 18 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек. А эксперты ранее рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Курс евро вырос на 2 копейки после повышения на четыре копейки днем ранее. В целом европейская валюта, как и американская, находится на минимумах с середины лета 2020 года.

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Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась. А польский злотый подорожал на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 17 августа, стоимость валюты на межбанке снизилась:

Доллар подешевел на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,67/26,69 грн (покупка/продажа).

Евровалюта упала в цене на 18 копеек в покупке и на 17 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,30/31,32 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года.