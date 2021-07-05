Доллар в Украине просел после роста: официальный курс

Доллар снова падает / Фото: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 6 июля:
|05.07
|06.07
|Изменение
|1 доллар США
|27,41 грн
|27,29 грн
|- 0,12
|1 евро
|32,41 грн
|32,37 грн
|- 0,04
По сравнению со значениями 5 июля курс доллара снизился на 12 копеек после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с июня по 29 июня по 6 июля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Мы уже узнали у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это.
Курс евро продолжил снижение. Евровалюта подешевела еще на четыре копейки после падения на 11 днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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