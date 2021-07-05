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Долар в Україні просів після зростання: офіційний курс

5 липня 2021 16:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 липня

Долар знову падає

Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 6 липня:

05.0706.07Зміна
1 долар США27,41 грн27,29 грн - 0,12
1 євро32,41 грн32,37 грн - 0,04

У порівнянні зі значеннями 5 липня курс долара знизився на 12 копійок після зростання на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з червня по 29 червня по 6 липня – гривня зміцніла проти американської валюти на 11 копійок. Ми вже дізналися у фахівців, чому курс долара знову впав і чи надовго це.

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Курс євро продовжив зниження. Євровалюта подешевшала ще на чотири копійки після падіння на 11 днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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