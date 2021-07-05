Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго це

"Погода" на міжбанку знову змінилася. Аналітики вважають, що поки що рано купувати валюти для збереження гривневих заощаджень

Скуповувати долари поки що не рекомендують / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Долар 5 липня після зростання за офіційним курсом подешевшав міжбанку і торгується в діапазоні 27,32-27-35 грн. За тиждень долар подешевшав на всіх сегментах валютного на 0,04-0,2%. Швидше за все, зміцнення гривні продовжиться, на міжбанку долар може подешевшати до 27,1 грн (по нижній межі діапазону). В обмінниках курс через тиждень складе 27,2/27,4 грн. В цілому гривня може залишитися стабільною до середини осені.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли старший аналітик Empori group Артем Беркович і старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Попит на валюти не росте і рости не буде. Сезонний фактор буде визначальним на найближчий тиждень. Крім того, потрібно розуміти, що темпи зростання заробітних плат в період низької ділової активності не стануть збільшуватися, накопичення населення зростати не будуть. Значить думати про придбання валюти , або про інвестиції люди не будуть ", – констатував Беркович.

Курс долара на міжбанку 5 липня

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Він чекає, що гривня залишиться стабільною до середини осені, навіть незважаючи на пікові виплати за держборгом у вересні.

Купувати чи зараз долари?

"Населенню України потрібно поки що спостерігати за котируваннями долара і євро спокійно. Різку девальвацію не чекаємо, тому покупки іноземної валюти з особистих переконань варто робити сходинками. Сходинками це означає, що потрібно виводити якийсь комфортний середній рівень покупки валюти в перспективі на наступний рік, навіть нема на цей рік. Безумовно, в якості форс-мажору в усьому світі зберігається фактор коронавірусу. Але купувати долари і євро в очікуванні, що цей тригер активізується поки рано", – порадив Беркович.

Нагадаємо, експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні буде грати на зміцнення української валюти. У періоди істотного зміцнення гривні НБУ продовжить активно викуповувати валюту на міжбанківському ринку і таким чином також стримувати ревальвацію гривні.

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Крім того, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

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