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Українцям не потрібні долари. Чому курс знову впав і чи надовго це

5 липня 2021 12:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Погода" на міжбанку знову змінилася. Аналітики вважають, що поки що рано купувати валюти для збереження гривневих заощаджень

Скуповувати долари поки що не рекомендують

Скуповувати долари поки що не рекомендують / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Долар 5 липня після зростання за офіційним курсом подешевшав міжбанку і торгується в діапазоні 27,32-27-35 грн. За тиждень долар подешевшав на всіх сегментах валютного на 0,04-0,2%. Швидше за все, зміцнення гривні продовжиться, на міжбанку долар може подешевшати до 27,1 грн (по нижній межі діапазону). В обмінниках курс через тиждень складе 27,2/27,4 грн. В цілому гривня може залишитися стабільною до середини осені.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли старший аналітик Empori group Артем Беркович і старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Попит на валюти не росте і рости не буде. Сезонний фактор буде визначальним на найближчий тиждень. Крім того, потрібно розуміти, що темпи зростання заробітних плат в період низької ділової активності не стануть збільшуватися, накопичення населення зростати не будуть. Значить думати про придбання валюти , або про інвестиції люди не будуть ", – констатував Беркович.

Курс долара на міжбанку 5 липня

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Він чекає, що гривня залишиться стабільною до середини осені, навіть незважаючи на пікові виплати за держборгом у вересні.

Купувати чи зараз долари?

"Населенню України потрібно поки що спостерігати за котируваннями долара і євро спокійно. Різку девальвацію не чекаємо, тому покупки іноземної валюти з особистих переконань варто робити сходинками. Сходинками це означає, що потрібно виводити якийсь комфортний середній рівень покупки валюти в перспективі на наступний рік, навіть нема на цей рік. Безумовно, в якості форс-мажору в усьому світі зберігається фактор коронавірусу. Але купувати долари і євро в очікуванні, що цей тригер активізується поки рано", – порадив Беркович.

Нагадаємо, експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні буде грати на зміцнення української валюти. У періоди істотного зміцнення гривні НБУ продовжить активно викуповувати валюту на міжбанківському ринку і таким чином також стримувати ревальвацію гривні.

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Крім того, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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