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Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это

5 июля 2021 12:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Погода" на межбанке снова изменилась. Аналитики считают, что пока что рано покупать валюты для сохранения гривневых сбережений

Скупать доллары пока не рекомендуют

Скупать доллары пока не рекомендуют / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 5 июля после роста по официальному курсу подешевел межбанке и торгуется в диапазоне 27,32-27-35 грн. За неделю доллар подешевел на всех сегментах валютного на 0,04–0,2%. Скорее всего, укрепление гривни продолжится, на межбанке доллар может подешеветь до 27,1 грн (по нижней границе диапазона). В обменниках курс через неделю составит 27,2/27,4 грн. В целом гривня может остаться стабильной до середины осени.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали старший аналитик Empori group Артем Беркович и старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Спрос на валюты не растет и расти не будет. Сезонный фактор будет определяющим на ближайшую неделю. Кроме того, нужно понимать, что темпы роста заработных плат в период низкой деловой активности не станут увеличиваться, накопления населения расти не будут. Значит думать о приобретении валюты, или об инвестициях люди не будут", – констатировал Беркович.

Курс доллара на межбанке 5 июля

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Он ждет, что гривня останется стабильной до середины осени, даже несмотря на пиковые выплаты по госдолгу в сентябре.

Покупать ли сейчас доллары?

"Населению Украины нужно пока что наблюдать за котировками доллара и евро спокойно. Резкую девальвацию не ждем, потому покупки иностранной валюты по личным убеждениям стоит делать ступеньками. Ступеньками это значит, что нужно выводить некий комфортный средний уровень покупки валюты в перспективе на следующий год, даже не на этот год. Безусловно, в качестве форс-мажора во всем мире сохраняется фактор коронавируса. Но покупать доллары и евро в ожидании, что этот триггер активизируется пока рано", – посоветовал Беркович.

Напомним, эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будет играть на укрепление украинской валюты. В периоды существенного укрепления гривни НБУ продолжит активно выкупать валюту на межбанковском рынке и таким образом также сдерживать ревальвацию гривни.

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Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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