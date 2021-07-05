Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это

"Погода" на межбанке снова изменилась. Аналитики считают, что пока что рано покупать валюты для сохранения гривневых сбережений

Скупать доллары пока не рекомендуют / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 5 июля после роста по официальному курсу подешевел межбанке и торгуется в диапазоне 27,32-27-35 грн. За неделю доллар подешевел на всех сегментах валютного на 0,04–0,2%. Скорее всего, укрепление гривни продолжится, на межбанке доллар может подешеветь до 27,1 грн (по нижней границе диапазона). В обменниках курс через неделю составит 27,2/27,4 грн. В целом гривня может остаться стабильной до середины осени.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали старший аналитик Empori group Артем Беркович и старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Спрос на валюты не растет и расти не будет. Сезонный фактор будет определяющим на ближайшую неделю. Кроме того, нужно понимать, что темпы роста заработных плат в период низкой деловой активности не станут увеличиваться, накопления населения расти не будут. Значит думать о приобретении валюты, или об инвестициях люди не будут", – констатировал Беркович.

Курс доллара на межбанке 5 июля

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Он ждет, что гривня останется стабильной до середины осени, даже несмотря на пиковые выплаты по госдолгу в сентябре.

Покупать ли сейчас доллары?

"Населению Украины нужно пока что наблюдать за котировками доллара и евро спокойно. Резкую девальвацию не ждем, потому покупки иностранной валюты по личным убеждениям стоит делать ступеньками. Ступеньками это значит, что нужно выводить некий комфортный средний уровень покупки валюты в перспективе на следующий год, даже не на этот год. Безусловно, в качестве форс-мажора во всем мире сохраняется фактор коронавируса. Но покупать доллары и евро в ожидании, что этот триггер активизируется пока рано", – посоветовал Беркович.

Напомним, эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будет играть на укрепление украинской валюты. В периоды существенного укрепления гривни НБУ продолжит активно выкупать валюту на межбанковском рынке и таким образом также сдерживать ревальвацию гривни.

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Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

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