Колебания курса доллара – нужно ли покупать валюту и на чем можно заработать

Валютному рынку неспокойно / Фото: Сегодня

На этой неделе курс доллара лихорадило, а за каждым колебанием на валютном рынке то бензин дорожает, то хлеб. Как реагировать в этот момент – новости "Сегодня" посоветовались с финансовым аналитиком Эриком Найманом.

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- Как вы думаете, качели опять нас ждут в ближайшие пару недель?

- Как всегда, до конца года. Сначала у нас все было хорошо, лето, как обычно, гривне всегда хорошо, все расцветает, урожай – чем больше урожай, тем крепче гривня. Но, с другой стороны, очень чувствительная гривня ко всяким внешним турбулентностям. Украина – давно открытая экономика. Например, локдаун, когда он пришел, какое влияние оказал – вообще вроде все страшно, а оказалось наоборот – для гривни это хорошо. Потому что украинцы не поехали заграницу и не потратили там миллиард долларов, все потратили здесь, расцвел внутри украинский туризм, в результате гривня стала крепче.

Вот в данный момент тоже у нас очередной уже не локдаун, но все равно жестковато, поэтому пока, до конца лета, гривня будет болтаться. Может даже 26.50 мы увидим. Может быть. Но это будет хороший повод купить доллары.

- Ваш совет, если в данный момент есть свободная гривня, купить доллары?

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- Вообще универсального рецепта не бывает, как и гороскопа. Если у вас есть деньги для того, чтобы отложить сбережения, сбережения лучше хранить, как и ранее, в долларе. Это наиболее предсказуемая валюта.

Вот посчитайте, сколько вы тратите в месяц на семью, отложите, минимально три месяца, максимум 12 месяцев, серединка – это шесть месяцев. Вот отложили это в доллары и не трогайте. Пусть они лежат на карточке, на банковском счете или в ячейке где-то.

- Но они прибыли не дают?

- Так это на черный день. Здесь главная задача, если придет черный день, то вы знаете, что не пропадете. Далее, если речь идет о прибыли, здесь начинаешь смотреть. На самом деле можно и гривневые ОВГЗ купить, это гособлигации. Доходность 10-12 годовых в гривне. Учитывая то, что через год гривня, скорее всего, более чем на пять процентов не подешевеет, поэтому получить по ОВГЗ 10-12 годовых, это чистыми в долларах уже пять-шесть, – тоже хорошо.

Поэтому если сумма чуть больше, наверное, там десять-двадцать тысяч долларов в эквиваленте, здесь уже можно инвестировать. Если денег еще больше, можно посмотреть на квартиры, купить что-нибудь, чтобы сдавать в аренду. Если денег еще больше, то можно уже посмотреть и на заграницу.

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Напомним, эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будет играть на укрепление украинской валюты. В периоды существенного укрепления гривни НБУ продолжит активно выкупать валюту на межбанковском рынке и таким образом также сдерживать ревальвацию гривни.