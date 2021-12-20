Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар в Украине подорожал: что будет с валютой 21 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
20 декабря, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 декабря
Рассказываем, что ждет курс доллара
Рассказываем, что ждет курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 21 декабря:

20.1221.12Изменение
1 доллар США27,25 грн27,28 грн+0,03
1 евро30,86 грн30,78 грн-0,08

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 20 декабря, доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевел на 8 копеек.

Реклама

Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, активность на валютном рынке снижается.

Курс гривны в понедельник, 20 декабря, торгуется на уровне 27,27 гривен за доллар. Спред между курсом покупки и продажи гривня/доллар достиг 10 копеек.

"Давление на гривню сохраняется со стороны высоких цен на энергоносители (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов), ухудшения глобальных настроений инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а также рисков, вызванных штаммом "Омикрон", – говорит эксперт.

Реклама

На этом фоне нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины.

Что будет с курсом доллара дальше

Андрей Шевчишин ожидает движение курса гривни в диапазоне 27,25-27,35 гривен за доллар. Возможно ослабление гривни в течение недели до 27,5 гривен за доллар.

Эксперт полагает, что НБУ будет сдерживать движение гривни при приближении к этой отметке.

Реклама

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

Также недавно сообщалось, что гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять