Доллар в Украине подорожал: что будет с валютой 21 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 декабря

Рассказываем, что ждет курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 21 декабря:

20.12 21.12 Изменение 1 доллар США 27,25 грн 27,28 грн +0,03 1 евро 30,86 грн 30,78 грн -0,08

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 20 декабря, доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевел на 8 копеек.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, активность на валютном рынке снижается.

Курс гривны в понедельник, 20 декабря, торгуется на уровне 27,27 гривен за доллар. Спред между курсом покупки и продажи гривня/доллар достиг 10 копеек.

"Давление на гривню сохраняется со стороны высоких цен на энергоносители (стоимость газа в Европе достигла 1900 долларов), ухудшения глобальных настроений инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а также рисков, вызванных штаммом "Омикрон", – говорит эксперт.

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На этом фоне нерезиденты могут возобновить вывод валюты из Украины.

Что будет с курсом доллара дальше

Андрей Шевчишин ожидает движение курса гривни в диапазоне 27,25-27,35 гривен за доллар. Возможно ослабление гривни в течение недели до 27,5 гривен за доллар.

Эксперт полагает, что НБУ будет сдерживать движение гривни при приближении к этой отметке.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

Также недавно сообщалось, что гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.