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Долар в Україні подорожчав: що буде з валютою 21 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
20 грудня, 17:10
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 21 грудня
Розповідаємо, що чекає на курс долара
Розповідаємо, що чекає на курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 21 грудня:

20.1221.12Зміна
1 долар США27,25 грн 27,28 грн +0,03
1 євро30,86 грн 30,78 грн -0,08

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 20 грудня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро подешевшав на 8 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, активність на валютному ринку знижується.

Курс гривні у понеділок, 20 грудня, торгується на рівні 27,27 гривні за долар. Спред між курсом купівлі та продажу гривня/долар досяг 10 копійок.

"Тиск на гривню зберігається з боку високих цін на енергоносії (вартість газу в Європі досягла 1900 доларів), погіршення глобальних настроїв інвесторів в умовах жорсткості грошово-кредитної політики, а також ризиків, спричинених штамом "Омікрон", – каже експерт.

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На цьому фоні нерезиденти можуть поновити виведення валюти з України.

Що буде з курсом долара далі

Андрій Шевчишин очікує рух курсу гривні у діапазоні 27,25-27,35 гривень за долар. Можливе послаблення гривні протягом тижня до 27,5 гривень за долар.

Експерт вважає, що НБУ стримуватиме рух гривні при наближенні до цієї позначки.

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Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

Також нещодавно повідомлялося, що гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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