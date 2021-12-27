Доллар в Украине подешевел: что будет с валютой перед Новым годом

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 декабря

Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 28 декабря:

24.12 28.12 Изменение 1 доллар США 27,27 грн 27,23 грн -0,04 1 евро 30,84 грн 30,82 грн -0,02

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 24 декабря, доллар упал на 4 копейки, а евро – на 2 копейки.

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Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.

Он полагает, что в течение декабря-января курс гривни вернется к уровню 26,50, однако если не будет каких-то резких всплесков геополитической напряженности.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.